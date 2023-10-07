Сегодня исполняется 71 год президенту России Владимиру Путину

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет кинорежиссер Эмир Кустурица:

— Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления с пожеланиями всего наилучшего. Желаю Вам всегда сохранять равновесие и внутреннюю гармонию. Вы стремитесь сделать этот мир более справедливым, многополярным. Активно расширяется БРИКС. Именно это объединение выступает инициатором реформирования глобальной системы, которая работала на то, чтобы сделать богатые страны еще богаче, а бедные еще беднее. БРИКС — альтернативная площадка, на которой все участники чувствуют себя равноправными и уважаемыми партнерами, а во главу угла ставится принцип взаимовыгодного сотрудничества и развития. Мне очень приятно, что мы говорим с Вами на одном языке, ведь я тоже знаю русский. Желаю Вам новых достижений и оптимизма.

Поздравления передает общественный деятель, потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк:

— Уважаемый президент Путин. В Германии не только поздравляют именинника, но и просят его о чем-то. Я хотел бы, чтобы президент Российской Федерации в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Германии. Инициатива «Диалог Бисмарка», которую я создал после закрытия немецкой стороной «Петербургского диалога», призвана поддерживать личный контакт между русским и немецким народами. Я также хотел бы, чтобы Вы, как президент, продолжали быть открытым для диалога с теми немцами, кому это важно. Мы, немцы, особенно нуждаемся в открытом контакте с Россией. Мой предок Отто фон Бисмарк продемонстрировал, насколько важно сохранять дружбу с Россией. Как Вы знаете, он сказал: «Если Россия и Германия дружат, то и у Европы все хорошо». Следуя этой традиции, а еще потому, что двое моих детей владеют как русским, так и немецким языком, я принял «Декларацию о дружбе между немецким и русским народами» в рамках инициативы «Диалог Бисмарка». Большинство немцев хотят дружить с Россией, но, к сожалению, это не находит отражения в основных средствах массовой информации. Если Вы поддержите немецкий народ в свой день рождения, а затем и в будущем, это будет большим подарком для нас и, надеюсь, для Вас тоже. Я продолжу выступать за взаимопонимание на равных и принимать участие в «Петербургском диалоге» в России. С сердечным приветом из Германии, Александр фон Бисмарк.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»