В Тамбовской области зафиксирована вспышка кори

С 4 по 14 сентября в Тамбовской области зафиксировано 11 случаев заболевания корью у цыганского населения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Корь диагностирована у двоих взрослых и девяти детей; все они не были привиты по причине отказа. По данным эпидемиологического расследования, предположительно источником инфекции послужил цыган, прибывший из Московской области. Всех заболевших связывает общий круг общения, праздничное мероприятие в конце августа»,— рассказали в управлении.

Диагноз подтвержден у отдельных жителей села Восточная Старинка Никифоровского района, рабочего поселка Первомайского и рабочего поселка Дмитриевка. «Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области продолжают проведение противоэпидемических мероприятий в очагах. Ситуацию осложняет категорический отказ заболевших в предоставлении информации о передвижении за пределы области, а также сведений о посещении друзей и родственников за последнее время»,— рассказали в управлении. К выявлению контактировавших лиц привлечены органы местного самоуправления и представители силовых ведомств.

Олег Мухин

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