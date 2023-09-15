Умер колумбийский художник Фернандо Ботеро

В Монако в возрасте 91 года умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро, сообщило издание Cambio. Мужчина умер в своем доме из-за осложнений пневмонии, диагностированной на прошлой неделе. В Колумбии Фернандо Ботеро прославился картинами, изображающими известных людей и персонажей в стиле фигуративизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фернандо Ботеро Фото: Fredy Builes / Reuters Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото Синяя птица мечты колумбийского скульптора Фернандо Ботеро в парке скульптур около архитектурно-монументального комплекса "Каскад" в Ереване Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Копия скульптуры Фернандо Ботеро "Женщина, лежащая на спине быка" в Москве, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Фернандо Ботеро Фото: Fredy Builes / Reuters Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото Синяя птица мечты колумбийского скульптора Фернандо Ботеро в парке скульптур около архитектурно-монументального комплекса "Каскад" в Ереване Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Копия скульптуры Фернандо Ботеро "Женщина, лежащая на спине быка" в Москве, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

По данным Cambio, на прошлой неделе художника госпитализировали с пневмонией. После нескольких дней госпитализации Фернандо Ботеро решил уйти на домашнее лечение, чтобы иметь возможность рисовать. Художник будет похоронен в Монако, рядом со своей женой Софией Вари.

Фернандо Ботеро родился в 1932 году в городе Медельине в Колумбии. После окончания Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде он сначала жил в Колумбии, а затем в Париже и Флоренции. На становление Фернандо Ботеро как художника-фигуративиста повлияло искусство эпохи Возрождения.

Его скульптуры выставлены в том числе на улицах США, Испании, Германии и Южной Кореи. Многие из его знаменитых работ в настоящее время находятся в колумбийских музеях и галереях. Наиболее прославились его картины с изображением «Моны Лизы», папы Льва X и Федерико да Монтефельтро. Среди скульптор наиболее известны «Курящая женщина» в Ереване, фигура кота в Барселоне и «Адам и Ева» в Нью-Йорке.