Премьер Румынии призвал страны ЕС полностью отказаться от российского газа

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standart заявил, что все страны Евросоюза должны полностью отказаться от покупки российского газа и товаров по примеру Румынии. По его словам, ЕС «уже готовится» принять соответствующие меры. При этом некоторые страны ЕС все еще не могут отказаться от поставок российского газа через газотранспортную систему Украины.

«Да, полностью запретить! Потому что есть очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно комфортом, и тем, что происходит на Украине» — так господин Чолаку ответил на вопрос журналиста о полном запрете российского газа для стран ЕС.

По его словам, государства вроде Австрии платят России «кровавые деньги», спонсируя продолжение боевых действий на территории Украины. По данным New York Times, в марте текущего года поставки российского газа в Австрию составили 74%.

В мае 2023 года европейские страны впервые импортировали больше сжиженного природного газа (13,9 млрд куб. м), чем газа трубопроводного (13,7 млрд куб. м). Страны ЕС либо отказались от поставок, либо предпринимают попытки их снизить. Венгрия в августе текущего года предложила поставлять газ из России через «Турецкий поток». Итальянская Eni достигла договоренностей с ливийской NOC в январе, по состоянию на июнь закупки газа из РФ в стране снизились до 3–4 млн куб./сутки. Полностью от российского газа среди стран ЕС отказались, в частности, Польша, Румыния, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.

Полина Мотызлевская