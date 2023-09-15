В Татарстане будут судить директора мусорного полигона

Следственное управление СКР по Татарстану сообщило о завершении расследования уголовного дела против директора МУП «Актанышский полигон ТБО». Его обвиняют в присвоении денежных средств.

По данным следствия, в 2017–2023 годах обвиняемый «без разрешения и согласования с исполкомом района в отсутствии каких-либо оснований девять раз издавал незаконные приказы о поощрении себя премиями». Тем самым он причинил ущерб муниципальному предприятию в размере 184 тыс. руб.

«Противоправные действия были выявлены ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ»,— говорится в сообщении следственных органов. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"