Министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева ушла в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об отставке министра труда и социального развития региона Елены Елисеевой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Госпожа Елисеева освобождена от исполнения обязанностей с 15 сентября. Причины отставки министра не уточняются.

Елена Елисеева возглавляла министерство труда и соцразвития с 2013 года. До этого в течение трех лет она замещала должность начальника управления региональной службы занятости населения.

Экс-министр в ходе минувших выборов была избрана депутатом Законодательного Собрания Ростовской области по списку партии «Единая Россия» в составе региональной группы №4.

Анастасия Назарова