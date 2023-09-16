К читателям газеты «Коммерсантъ»

Еврейский Новый год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уважаемые друзья, уже вечером этой пятницы наступил 5784 год по еврейскому календарю и вместе с ним — праздник Рош аШана! Название этого радостного дня означает «Голова года» — это не просто начало календарного года, но день суда, в который все создания Б-га предстают пред ним «как овцы». Главная заповедь этого праздника — слушать звуки шофара, которые призывают нас к раскаянию, мы молим Всевышнего о милости и благословениях на будущее, полностью признавая свои ошибки в прошлом. Суд над человечеством в Рош аШана не случаен, ведь именно в этот день был создан первый человек Адам. Именно от этой даты начинается история жизни на земле и, соответственно, история человеческих моральных побед и нравственных поражений. Ценность человеческой жизни и чудо зарождения жизни — одна из центральных тем Рош аШана. В праздник принято читать отрывки из Торы и ТаНаХа, посвященные историям женщин, которые многие годы были бесплодны,— Сары и Ханы. Праматери еврейского народа Саре в девяносто лет было открыто, что скоро она родит сына-первенца. Про себя она рассмеялась на это, но в назначенный срок у нее родился сын Ицхак. О Хане мы читаем, что она молила Всевышнего о сыне в Иерусалимском Храме, и ее молитва была услышана — у нее родился Шмуэль, будущий великий пророк. Два этих отрывка показывают нам, что рождение человека — первого в мире или следующего через тысячи лет — не обыденность, не просто физиологический процесс — но величайшее чудо, требующее непосредственного вмешательства Всевышнего. Мы начинаем новый год с напоминания себе, что к жизни любого человека, в том числе и к нашей собственной, следует относиться с пиететом и уважением, ведь каждый из нас приходит в свое время для своего предназначения. Это важно для того, чтобы мы ценили то, что у нас есть, и не упускали возможности проживать подаренное нам время осознанно и праведно. От всей души поздравляю вас с праздником и желаю вам хорошего и сладкого года, успеха во всех начинаниях и сил для добрых свершений в следующем году! Пусть Всевышний ниспошлет вам множество благословений! Шана това уметука!

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России