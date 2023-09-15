Российские компании взыскали с зарубежных IT-вендоров 4,7 млрд руб.

Дистрибуторы и интеграторы, оптом поставляющие софт и технологическую продукцию российским заказчикам, взыскали с ушедших из страны зарубежных IT-вендоров более 4,7 млрд руб. по 43 искам. Такие выводы сделали специалисты юридической фирмы МЭФ Legal на основе картотеки арбитражного суда с февраля 2022 года. Данные приводят «Ведомости».

Самую крупную сумму в размере 2 млрд руб. по двум искам, на 1,4 млрд и 550 млн руб., намерен взыскать дистрибутор компьютерной техники OCS Distrubution с ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз» («дочка» производителя серверов и систем хранения данных Hewlett Packard Enterprise). В конце июля оба иска были удовлетворены полностью, но в начале сентября американская компания подала апелляцию.

Интегратор ООО «Талмер» намерен взыскать с российской «дочки» американского Dell (ООО «Делл») 778 млн руб. Решение было принято в пользу российской компании, однако после апелляции стороны заключили мировое соглашение.

Крупные иски подали интегратор программных и аппаратных решений ООО «ФОРС дистрибуция» (на сумму 431,7 млн руб.) и разработчик ООО «ФОРС — Центр разработки» (111,4 млн руб.) к структуре американской Oracle АО «Оракл компьютерное оборудование». В обоих случаях по состоянию на конец декабря 2022 год суд удовлетворил иски частично.

Диапазон предъявленных требований составляет от 175 тыс. до 1,4 млрд руб. В среднем — 115,3 млн руб. Почти во всех из 43 рассмотренных дел суд вставал на сторону истцов. Требования в размере 4,7 млрд руб. близки к взысканным.

По оценке TAdviser, за 2021 год общая выручка ушедших из России зарубежных IT-вендоров (Dell, HP Inc, SAP СНГ, Cisco, IBM, HPE, Oracle, Microsoft, Intel) составила 231,3 млрд руб. В 2022 году их доходы из-за ухода из России упали втрое — до 72,6 млрд руб. Тем не менее это 3% от всего IT-бюджета страны.

Анастасия Ларина