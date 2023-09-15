Новосибирский военсуд приговорил прапорщика к 5,5 годам за дезертирство

Пять с половиной лет колонии общего режима Новосибирский гарнизонный военный суд назначил прапорщику Виктору Покусину, признав его виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ). К этому наказанию ему присоединили еще полгода по приговору от 10 апреля 2023 года: тогда прапорщика судили за самовольное оставление части в период мобилизации (ст. 337 УК РФ).

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В материалах суда указывается, что 14 июня прапорщик вместо того, чтобы прийти на службу, уехал в Алтайский край. Военнослужащий менял адреса, сим-карты, а также скрывался от солдат, участвовавших в его розыске.

19 июня прапорщика удалось задержать в Новоалтайске. В отношении него возбудили уголовное дело.

Илья Николаев