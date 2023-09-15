Нижегородский минздрав опроверг запрет на использование ChatGPT

Министерство здравоохранения Нижегородской области опровергло информацию о том, что рассылало по медицинским организациям директиву, запрещающую сотрудникам использовать в работе чат-боты с искусственным интеллектом, в частности — ChatGPT. Ранее информация о таком запрете появилась в нижегородских в СМИ и социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что у них нет информации о том, что такие чат-боты как-то используются врачами в работе. В самом министерстве чат-бот ChatGPT также не используется.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», письмо с рекомендациями в адрес медицинских учреждений действительно рассылалось и на нем стоит подпись одного из замминистров.

В областном министерстве цифрового развития и связи в свою очередь заявили, что применение технологий искусственного интеллекта на рабочих местах госслужащих при выполнении ими должностных обязанностей «не приветствуется». Для соблюдения безопасности информации чиновникам официально рекомендовано исключить доступ с рабочих мест работников к чат-ботам с искусственным интеллектом (ChatGPT и его аналоги).

Андрей Репин