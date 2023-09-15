Главные новости к утру 15 сентября

Состоялась церемония вручения Шнобелевской премии. Награду по химии и геологии дали за объяснение пристрастия ученых облизывать камни. Всего премию вручили в 10 номинациях.

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса и ход ремонта подлодок на заводе «Звезда» в Приморье.

МТС с конца сентября повышает ряд тарифов на 10–12%, узнал «Ъ». Компания обосновывает подорожание расходами на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика.

По данным источников «Известий», главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку. Произойти это может в ближайшие дни, причина не уточняется.

Цена нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Фьючерс на нефть WTI торгуется выше $90 за баррель.

Государство вводит новые правила кибербезопасности для хостинг-провайдеров. Они обязаны подключиться к системе противодействия кибератакам ФСБ, самостоятельно блокировать ресурсы, через которые ведутся атаки, и передавать данные о вредоносном трафике в систему.

В рамках визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Он посетил авиазавод им. Ю. Гагарина, выпускающий боевую и гражданскую технику.

Находящемуся под арестом на Украине Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения по трем пунктам. Бизнесмена подозревают в том числе в подделке документов.

Производитель жизненно важных лекарств ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии планирует начать выпуск препаратов для диализа. Он будет делать это, вероятно, в партнерстве с местной структурой американской Baxter, выяснил «Ъ».

В пятиэтажном доме в Махачкале взорвался газ, после чего произошел пожар. Ночью его потушили, площадь составила 600 кв. м. Пострадавших нет.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».