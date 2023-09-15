Главные анонсы 15 сентября

В Москве состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Начало пресс-конференции ориентировочно в 15:00.

В Сочи состоятся переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Орловской области состоится инаугурация избранного губернатора Андрея Клычкова. В Новосибирской области — губернатора Андрея Травникова. В Тюменской — губернатора Александра Моора. В Приморском крае — губернатора Олега Кожемяко.

Останкинский суд Москвы рассмотрит протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра ivi за распространение ЛГБТ-информации среди несовершеннолетних.

Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в августе.

В 18:44 мск на Байконуре (Казахстан) запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» на Международную космическую станцию. В состав экспедиции войдут космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте жителя подмосковной Балашихи по делу о поджоге релейных шкафов на станции «Реутов».

15 сентября в ЕС истекает срок временного запрета на импорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.