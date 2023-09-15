Шойгу проверил гособоронзаказ на заводе по ремонту атомных подлодок в Приморье

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края. В частности, министр проверил строительство плавучего докового комплекса.

Сергей Шойгу поговорил с руководством предприятия. Директор «Звезды» доложил Шойгу о ремонте и модернизации атомных подводных лодок и темпах строительства плавучего докового комплекса.

«Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок»,— говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Дальневосточный завод «Звезда» — предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. Это единственное на Дальнем Востоке предприятие, специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

Анастасия Ларина