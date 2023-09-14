Главные новости за 14 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Минобороны РФ заявило, что средства ПВО сбили над Крымом 11 украинских беспилотников самолетного типа.

В станице Переясловской 15-летнего сына участника СВО избили на территории местной закрытой спецшколы. Подростка увезли в реанимацию и удалили ему селезенку.

В Краснодаре вновь отказались от проведения праздничного концерта в честь Дня города. Об этом объявил мэр Евгений Наумов.

В Сочи семья из четырех взрослых и семерых детей спала на улице. Их доставили в отдел полиции, началась проверка.

Адыгея впервые получит госфинансирование на строительство глэмпингов. Регион вошло в число 58 субъектов РФ, которым направят федеральные средства на эти цели.

Компания «Сочи-Плаза» погасила задолженность в 2 млрд руб. по финансированию последней стадии строительства и реконструкции одноименного отеля в центре Сочи.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о досрочном открытии движения по левой части Крымского моста, разрушенной в результате взрыва в июле этого года.

Правительство России возьмет на особый контроль строительство дорог в Адыгее и Крыму. Их будут финансировать из Фонда национального благосостояния.

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