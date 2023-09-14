Адыгея впервые получит госфинансирование на строительство глэмпингов

Адыгея в числе 58 регионов, в которые правительство РФ направит дополнительное финансирование на создание модульных отелей (глэмпингов). Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства экономического развития РФ Фото: пресс-служба Министерства экономического развития РФ

В общей сложности власти поддержат 433 проекта. На их реализацию в 2023 году дополнительно направят 5 млрд руб. Отмечается, что республика впервые получит господдержку на строительство глэмпингов.

«У граждан к новому отпускному сезону, уже в следующем году, появится более широкий выбор вариантов отдыха. Это воспринято инвесторами и региональными властями очень положительно, поскольку спрос именно на такие сооружения очень большой в стране»,— отметил премьер Михаил Мишустин.

Общий объем господдержки составит 23 млрд руб. на период 2023–2024 годов. Модульные отели планируют размещать рядом с действующими крупными отелями и популярными туристическими локациями. Реализация проектов в 66 регионах РФ позволит создать 14,5 тыс. новых номеров.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram