Девелопер отеля «Сочи-Плаза» погасил долги перед ВЭБ.РФ на 2 млрд рублей

Компания «Сочи-Плаза» погасила задолженность перед ВЭБ.РФ по финансированию завершения строительства и реконструкции отеля в центре Сочи. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

ООО «Сочи-Плаза» получило кредит от ВЭБ.РФ на реконструкцию гостиницы «Москва» и создания отельного комплекса в 2012 году.

«Сделка финализирует большую работу, которая была проделана для финансового оздоровления актива. Как организация развития, ВЭБ.РФ поддержал проект на сложных фазах его реализации. В результате условия для достройки и ввода гостиничного комплекса в эксплуатацию обеспечены, что особенно актуально с учетом высокого спроса людей на отдых в России»,— отметил директор по принудительным взысканиям и банкротству ВЭБ.РФ Александр Иванов.

Открытие отеля запланировано на 2025 год. Для завершения строительства будет привлечен целевой кредит. В результате на курорте появится современный многофункциональный коммерческий комплекс, включающий торговые площади, объекты под точки общественного питания и гостиницы различных категорий (до четырех звезд). К настоящему времени основные работы полностью завершены в двух корпусах «Сочи-Плаза».

Анастасия Донскова

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