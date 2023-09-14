В Сочи задержали семью из Краснодара со спящими на улице детьми

В Сочи семья из четырех взрослых и семерых детей спала на улице. Их доставили в отдел полиции, началась проверка, сообщает пресс-служба УВД по городу.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи очевидцы сообщили, что около Главпочтамта на улице спят дети. На указанный адрес выехали правоохранители.

Они установили, что семья, в которой есть дети 8, 13, 16 лет и один семимесячный ребенок, приехала в Сочи днем 13 сентября на электричке из Краснодара, чтобы искупаться в море. Вечером 14 сентября они планировали вернуться обратно в Краснодар.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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