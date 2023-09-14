Кабмин возьмет на особый контроль строительство дорог в Адыгее и Крыму

В правительстве РФ дополнили список проектов, финансируемых в рамках госпрограмм и из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В него внесли 32 объекта, в том числе севастопольскую БСМП и дороги в Адыгее и Крыму. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Перечень дополнен позициями, предусматривающими строительство и реконструкцию дорог в Адыгее и Крыму, а также Башкирии, Татарстане, Камчатском крае, Архангельской, Рязанской, Калининградской, Ленинградской и Свердловской областях.

Включенные в список проекты находятся на особом контроле со стороны госорганов. Это позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

Татьяна Ручкина

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