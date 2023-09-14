Мэр Краснодара Наумов: концерта на Главной площади в День города не будет

В последние выходные сентября — 23 и 24 числа — в Краснодаре будут праздновать 230-ю годовщину со дня основания города. Большой концерт на Главной городской площади снова не будет организован, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на Главной городской площади не будет. Но мы подготовили для вас массу локальных мероприятий и активностей, благодаря которым вы не заскучаете и сможете поздравить любимый город»,— написал Евгений Наумов.

В мэрии отметили, что в дни празднования дня города пройдут выступления творческих коллективов, фестивали народной культуры, экскурсии, выставки и спортивные соревнования. Музыкальный фестиваль «Уличная сцена на трамвае» пройдет 22 сентября от Восточного трамвайного депо (ул. Ставропольская, 202) до Храма Рождества Христова (Рождественская набережная, 1), 23 сентября — от Восточного трамвайного депо (ул. Ставропольская, 202) до ул. Петра Метальникова. Показ состоится с 16:00 до 18:30.

15 сентября пройдет фестиваль театра с 18:00 до 22:00 на Тюляевском бульваре по ул. Тюляева, 4/1, 16 сентября — фестиваль танца с 18:00 до 22:00 на пешеходной зоне в районе ул. им. Чапаева, 86.

23 сентября в 10:00 на главной городской площади пройдет торжественная церемония поднятия флага Краснодара. С 12:00 и до 21:00 на площади перед Выставочным залом Боевой Славы — патриотический фестиваль «Город героев». С 18:00 до 21:00 на пешеходной зоне по улице Чапаева проведут фестиваль юмора под открытым небом «Импровизация».

24 сентября в сквере Дружбы народов организуют Фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта, в парке «Солнечный остров» — фестиваль креативных индустрий. В парке «Чистяковская роща» пройдет «КВН — фестиваль юмора». О других мероприятиях можно узнать в специальном разделе на сайте мэрии.

Татьяна Ручкина

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