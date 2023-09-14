В сети выставили объявление о продаже острова Суджук за 32 млн рублей

В сети появилось объявление о продаже острова Суджук в районе Новороссийска за 32,5 млн руб. Предложение опубликовано на «Авито».

Автор объявления утверждает, что является арендатором земель по договору, заключенному на ближайшие 20 лет.

«Напротив находится пляж Алексино, вместимость — до 10 тыс. человек в сутки, можно бунгало ставить, ресторан, гидроциклы, катамараны — все, что угодно. Рядом Геленджик, Анапа, Кабардинка. Остров один в Черном море — эксклюзив»,— говорится в тексте объявления.

В администрации города опровергли сведения об аренде и продаже острова. «Ъ-Кубань» сообщили, что, поскольку указанный объект находится в распоряжении Кубанского бассейнового водного управления, договор аренды острова с мэрией не заключался.

Анастасия Донскова

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