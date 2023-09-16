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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

17 сентября исполняется 38 лет хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли, трехкратному чемпиону мира Александру Овечкину

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Овечкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко:

— Дорогой Саша! Я рад поздравить тебя с днем рождения. Мы с тобой знакомы уже давно, и мне всегда очень приятно встречаться и общаться с тобой и твоей семьей, когда ты приезжаешь к нам в гости. Ты великий спортсмен и уже очень многого достиг, но я уверен, что и это еще не предел. Знаю, что у тебя есть разные цели и задачи, поэтому желаю их полного осуществления. Я всегда слежу за твоими выступлениями и хочу пожелать тебе стать номером один по забитым шайбам. Еще желаю тебе успехов в работе в Хоккейной академии, которой ты уделяешь много внимания. Мы тебя очень любим и всегда поддерживаем. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов во всем.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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