В Тюмени две улицы назвали в честь участников СВО

В Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский назвали в честь участников специальной военной операции (СВО) Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Руслан Кухарук. С данной инициативой ранее выступила организация ветеранов десантных войск «Союз десантников».

«Мы делали и будем делать все возможное, чтобы имена защитников Отечества, отдавших свою жизнь во имя мира, не были забыты»,— отметил глава города.

В качестве примера аналогичной работы он привел в пример установку мемориальных досок, парт героев и «уголков памяти» в честь участников боевых действий в школах, где они когда-то учились. По мнению господина Кухарука, школы «лучше всего сумеют сохранить и передать будущим поколениям живую память».

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