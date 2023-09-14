Узбекистан начал отправлять своих граждан на работу на АвтоВАЗ

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило об отправке первой партии граждан страны для работы на заводе АвтоВАЗ. В ведомстве отмечают, что перед этим они успешно прошли конкурсы на замещение вакансий, организованные работодателями из России.

Как отмечает «Прайм», представители АвтоВАЗа ранее побывали в Узбекистане и провели в нескольких городах страны, включая Ташкент, конкурсный отбор. Сейчас жители страны начали переезжать в Тольятти, на данный момент в город отправилось 500 человек. Какие должности они займут на АвтоВАЗе, не уточняется. При этом ранее в руководстве автоконцерна заявляли о серьезной нехватке рабочих сборочной линии.

В узбекском агентстве по внешней трудовой миграции пояснили, что также заинтересованность в приеме на работу мигрантов из Узбекистана высказали российские компании «Стальмост» и ПЭК. Для трудоустройства на эти предприятия среди граждан Узбекистана будет проведен конкурсный отбор.

Александр Кислов