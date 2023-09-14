Художников собрали в «Зарядье»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, в чем суть проекта парка «Зарядье», а также о новом пространстве «Паркинг Галерея».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Зарядье» Фото: «Зарядье»

В прошлом году комплекс «Зарядье» впервые запустил довольно интересный проект. Это была идея представить в одном пространстве выпускников сразу всех столичных учебных заведений, обучающих художников разных направлений. Таких вузов оказалось очень много. В этом году выставочный проект снова открылся ко Дню города и продлится до 12 ноября.

Одновременно здесь презентовали новое пространство — «Паркинг Галерею». Она действительно заняла часть огромного подземного паркинга под зарядьевским холмом. Это 3 тыс. кв. м, третье по величине выставочное пространство в московском историческом центре после Гостиного двора (почти 13 тыс. «квадратов») и Большого Манежа (9 тыс.) 20 учебных заведений выпускают в Москве огромное число художников. Только в этой выставке участвовали 255 человек.

Не спрашивайте меня, зачем их столько и куда они идут работать. Я могу отвечать только за выпускников ГИТИСа. Факультет сценографии Российского института театрального искусства ежегодно выпускает от трех до 10 художников по костюму или художников сцены. Они всегда востребованы у российских театров. А где могут требоваться художники-выпускники Государственного строительного университета или Государственного университета по землеустройству, не могу даже предположить.

Но довольно мне брюзжать — перефразируя Маяковского, скажу: если столько художников выпускают, значит, это кому-нибудь нужно. Интересно взглянуть на срез нынешнего представления молодых авторов о прекрасном.

У Академии акварели Андрияки и Суриковского института это традиционно циклопические работы — пейзажи и жанры, соответственно, в акварельной технике и масле. У Строгановской академии — прикладное искусство. У хитро выдуманных выпускников Института Бакштейна или Universal University (так теперь называется бывшая Британка) — как я говорю, искусство из веточек и кусочков ткани. С претензией на сайнс-арт. У ГИТИСа — идеально выполненные костюмы Федора Архипова и Анны Топуридзе. Такие разные молодые авторы.