Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Художников собрали в «Зарядье»

Дмитрий Буткевич — о выставке «Выпуск’23»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, в чем суть проекта парка «Зарядье», а также о новом пространстве «Паркинг Галерея».

Фото: «Зарядье»

Фото: «Зарядье»

В прошлом году комплекс «Зарядье» впервые запустил довольно интересный проект. Это была идея представить в одном пространстве выпускников сразу всех столичных учебных заведений, обучающих художников разных направлений. Таких вузов оказалось очень много. В этом году выставочный проект снова открылся ко Дню города и продлится до 12 ноября.

Одновременно здесь презентовали новое пространство — «Паркинг Галерею». Она действительно заняла часть огромного подземного паркинга под зарядьевским холмом. Это 3 тыс. кв. м, третье по величине выставочное пространство в московском историческом центре после Гостиного двора (почти 13 тыс. «квадратов») и Большого Манежа (9 тыс.) 20 учебных заведений выпускают в Москве огромное число художников. Только в этой выставке участвовали 255 человек.

Не спрашивайте меня, зачем их столько и куда они идут работать. Я могу отвечать только за выпускников ГИТИСа. Факультет сценографии Российского института театрального искусства ежегодно выпускает от трех до 10 художников по костюму или художников сцены. Они всегда востребованы у российских театров. А где могут требоваться художники-выпускники Государственного строительного университета или Государственного университета по землеустройству, не могу даже предположить.

Но довольно мне брюзжать — перефразируя Маяковского, скажу: если столько художников выпускают, значит, это кому-нибудь нужно. Интересно взглянуть на срез нынешнего представления молодых авторов о прекрасном.

У Академии акварели Андрияки и Суриковского института это традиционно циклопические работы — пейзажи и жанры, соответственно, в акварельной технике и масле. У Строгановской академии — прикладное искусство. У хитро выдуманных выпускников Института Бакштейна или Universal University (так теперь называется бывшая Британка) — как я говорю, искусство из веточек и кусочков ткани. С претензией на сайнс-арт. У ГИТИСа — идеально выполненные костюмы Федора Архипова и Анны Топуридзе. Такие разные молодые авторы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...