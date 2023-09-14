В Мотовилихе на бульваре Гагарина построят еще один дом

ООО СЗ «Вертикаль» получило положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной автостоянкой на бульваре Гагарина, 62д. По данным Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, положительное заключение было выдано 8 сентября. Техзаказчиком по проекту выступает ООО «Пермоблпроект».

Согласно открытым данным, 10 мая проект дома на бульваре Гагарина, 62д, получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Участок под строительство располагается возле Южной дамбы, его площадь составляет 3,8 тыс. кв. м.

В Kartoteka.ru отмечается, что СЗ «Вертикаль» занимается строительством жилых и нежилых зданий, его учредитель — предприниматель Игорь Блох, совладелец компании «Пермь-Уралстальконструкция» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). Возглавляет СЗ «Вертикаль» Денис Брюханов, другой соучредитель «Пермь-Уралстальконструкция».

Бульвар Гагарина в Мотовилихинском районе Перми в последнее время активно застраивается жильем. В 2022 году участок бывшей фармакадемии на бульваре Гагарина, 70, 72а, 74 и 76, выиграла Yarus group. Строительная группа планирует возвести на ней жилье, писали пермские СМИ. Группа «Мегаполис» возводит жилой дом «Симпл» на бульваре Гагарина, 32б. Кроме того, на бульваре Гагарина, 62б/2, за МСЧ №1, продается участок под застройку в 4,6 тыс. кв. м, его стоимость — 46 млн руб.