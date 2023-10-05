Сегодня исполняется 47 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Совета муфтиев РФ, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин:

— Брат в Исламе, Рамзан Ахматович! Поздравляю с днем рождения! Поздравляю сына моего брата, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи. Мы видим в Вас достойного наследника и продолжателя его трудов и усилий в деле благосостояния народа Чечни, во имя упрочения процветания нашей общей Родины России. Мы знаем Вас как признанного лидера чеченского народа и сегодня проявляющего героизм на полях сражений в защиту России и россиян. Вы — государственный деятель, вносящий значимый вклад в духовное возрождение и в возведение мечетей не только в Ичкерии, но и за ее пределами. В многотрудной работе руководителя Вы проявляете принципиальность и последовательность, в том числе в деле защиты конституционных прав мусульман, в защите духовно-нравственных традиций, культурных и семейных ценностей, в противостоянии распространению безбожных идеологий и человеконенавистничества. Искренне желаю мира, процветания, благополучия и новых успехов. И да благословит Всевышний Аллах Ваши усилия на прямом пути, и да одарит Своей поддержкой, и вознаградит Своей милостью за Ваш труд в обоих мирах.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»