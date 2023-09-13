Следствие снова занялось «Благоустройством»

В Самаре в отношении неустановленных лиц из числа руководителей МП «Благоустройство» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение материального ущерба собственнику путем злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб). Ущерб оценивается в размере более 1,5 млн руб. По версии следствия, руководство предприятия в 2021–2022 годах заключило с адвокатским бюро договоры об оказании юридической помощи главе МП «Благоустройство» и сотрудникам организации при проведении доследственных проверок и расследовании уголовного дела о хищении бюджетных денег при уборке снега с городских улиц. Обвиняемым по этому делу был экс-руководитель муниципального предприятия Евгений ­Садовников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным управлением УМВД России по Самаре против руководства МП Самары «Благоустройство» возбуждено новое уголовное дело о причинении материального ущерба предприятию в особо крупном размере путем злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой города. По версии следствия, руководством муниципального предприятия в 2021–2022 годах были заключены договоры с адвокатским бюро об оказании юридической помощи, услуги адвокатов оплачивались МП «Благоустройство» при отсутствии законных оснований, считает следствие. Ущерб предприятию оценен в размере более 1,5 млн руб. В 2021 году главу предприятия Евгения Садовникова (покинул пост в феврале 2022 года) заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при вывозе снега с городских улиц. Как тогда сообщалось, по версии следствия, чиновник завышал объем вывезенного снега по муниципальным контрактам на содержание дорог. Благодаря актам выполненных работ с фиктивными сведениями «Благоустройство» получило деньги за вывоз более 52 тыс. тонн снежных масс. Объем ущерба, нанесенного городскому бюджету, оценили в размере более 18 млн руб. При этом из года в год качество уборки снега в Самаре подвергается критике со стороны депутатов и надзорных органов.

• МП «Благоустройство» создано в соответствии с постановлением главы городского округа Самара от 20.02.2006 № 27 «О создании муниципального предприятия городского округа Самара "Благоустройство"». Основным видом деятельности организации является содержание автомобильных дорог местного значения и элементов их благоустройства во всех районах Самары. Кроме основной деятельности предприятие выполняет работы по благоустройству городских территорий в рамках подрядных договоров. Сейчас главой предприятия является Ольга Устинова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка «Благоустройства» составила 1,4 млрд руб., убыток — 14 млн руб.

В феврале 2022 года глава города Елена Лапушкина заявила, что Евгений Садовников покинул должность директора МП «Благоустройство». Вскоре появилась информация, что бывший чиновник рекомендован на пост заместителя главы Самарского района Самары по ЖКХ, но эту должность Евгений Садовников так и не занял. Более того, его объявили в федеральный розыск в связи с тем, что он «укрывался от вызовов к следователю, отключил телефон и покинул место жительства». Чиновник свою вину отрицал. В июне 2022 года уголовное дело передали в Октябрьский районный суд. После этого, во время судебного процесса, уголовное дело было переквалифицировано на более «мягкую» ст. 293 УК РФ (Халатность), поскольку, как сказано в материалах дела, «в ходе рассмотрения уголовного дела в Октябрьском районном суде г. Самары по окончании допросов свидетелей и предоставлению письменных материалов уголовного дела корыстный умысел (Евгения Садовникова. — «Ъ») не нашел свое подтверждение». В феврале этого года суд постановил прекратить дело из-за истечения сроков давности преступления. Судя по сообщению самарской прокуратуры, новое уголовное дело против руководства «Благоустройства» связано именно с прекращенным делом — услуги адвокатов получали Евгений Садовников и другие сотрудники организации «при проведении доследственных проверок и расследовании уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств при выполнении работ по уборке территории города».

Сабрина Самедова