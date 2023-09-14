Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Несостоятельная «Продкорпорация»

Суд признал банкротом аграрную структуру минимущества Челябинской области

Суд признал банкротом учрежденное правительством региона унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челябинской области», которое занималось оптовой продажей зерна и кормов. Заявление о несостоятельности из-за долга в 16,4 млн руб. подало министерство имущества Челябинской области, в структуру которого входила организация. Последние два года «Продкорпорация» работала в убыток и находилась в процессе ликвидации. Эксперты называют неоднозначным тот факт, что кредитором предприятия выступает государственный орган, который может являться его контролирующим лицом.

Основанием для иска о банкротстве стал долг в сумме 16,4 млн руб.

Основанием для иска о банкротстве стал долг в сумме 16,4 млн руб.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для иска о банкротстве стал долг в сумме 16,4 млн руб.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом подведомственное министерству имущества региона государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челябинской области». В отношении компании будет открыто конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании предприятия банкротом в суд в июле этого года направило министерство имущества Челябинской области. В том же месяце оно было принято к производству. Истец попросил включить в состав третьей очереди реестра кредиторов требования в размере 16,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Продовольственная корпорация» было основано правительством Челябинской области в региональном центре в декабре 2002 года. Деятельность предприятия была связана с производством картофеля, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. С апреля прошлого года организация находилась в стадии ликвидации. Уставный капитал компании составляет 60 млн руб. В 2014–2018 годах организация поставляла по контрактам продукты питания в школы, детские сады, больницы, социальные и исправительные учреждения Челябинска и Копейска. До начала ликвидации предприятия в апреле 2022 года его возглавляла Елена Филиппова. Как минимум с 2018 года организация являлась убыточной. В 2021 году размер чистого убытка составил более 31 млн руб., в 2022-м — 180,2 млн руб. Выручка предприятия от продажи за 2022 год оценивалась в 1,43 млн руб.

Партнер юридического агентства «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает подачу министерством имущества заявления о банкротстве подшефной структуры вполне обоснованным.

«Особенностью унитарного предприятия является его имущественная обособленность, что отделяет и ответственность, пускай и подведомственного, юридического лица от государственного органа. Именно это обуславливает возможность и правомерность действий минимущества. Фактически оно действует как обычный кредитор, у которого имеется непогашенный должником долг»,— рассуждает Олег Пермяков.

Советник практики по банкротству адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин видит причину подачи заявления о признании предприятии банкротом в стремлении списать «безнадежные долги».

«Иного механизма просто нет, а вечно “висящие” долги создают проблемы уже для учредителя ГУП или МУП. В целом такие ситуации не редкость. Формально к субсидиарной ответственности по долгам предприятия могут привлечь правительство региона. Однако такой судебной практики нет»,— подчеркивает Дмитрий Палин.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов отмечает, что в рамках дела может стать непростым процесс установления контролирующих лиц должника.

«Ситуация нетривиальная. Министерство имущества Челябинской области обратилось с заявлением о признании предприятия банкротом как кредитор. В то же время минимущество, предположительно, может являться контролирующим лицом должника. Это как раз предстоит установить в рамках дела о банкротстве»,— комментирует Николай Попов.

По его словам, в рамках дела о банкротстве предприятия будет учитываться, насколько своевременно его контролирующие лица подали заявление о признании банкротом. «В частности, будет принято во внимание, был ли у руководителя предприятия план выхода из кризисной ситуации. Если он имелся, то его не смогут привлечь к субсидиарной ответственности.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов отмечает, что в случае возбуждения дела о банкротстве юридического лица процесс его ликвидации приостанавливается.

«Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности рассматриваются в порядке, установленном законодательством о банкротстве»,— уточняет Денис Созинов. Он уточняет, что в рамках дела о банкротстве будет играть роль тот факт, что унитарные предприятия не имеют имущества в собственности.

«Задолженность унитарного предприятия перед кредитором может быть погашена посредством его расчетных или иных счетов предприятия, а также за счет возможного поступления доходов за оказание платных услуг»,— отмечает Денис Созинов. Он добавляет, что контролирующими лицами должника в рассматриваемом случае могут выступать министерство имущества региона и саморегулирующая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”.

Управляющий партнер «Аверта групп» Алексей Шаров отмечает, что банкротство унитарных госпредприятий в судебной практике встречается довольно часто, а природа таких юрлиц «содержит определенную дихотомию».

«С одной стороны, в соответствии с действующим законодательством,— это коммерческие организации, которые априори нацелены на извлечение прибыли из своей деятельности. С другой стороны, цели создания таких организаций зачастую социальные. То есть создаются унитарные госпредприятия в заведомо неперспективной для коммерции сфере, в целях удовлетворения социального запроса на какую-либо услугу»,— считает Алексей Шаров. По его словам, в связи с этим многие унитарные предприятия изначально являются убыточными и их банкротство «становится вопросом времени».

Михаил Бычков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...