Несостоятельная «Продкорпорация»

Суд признал банкротом учрежденное правительством региона унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челябинской области», которое занималось оптовой продажей зерна и кормов. Заявление о несостоятельности из-за долга в 16,4 млн руб. подало министерство имущества Челябинской области, в структуру которого входила организация. Последние два года «Продкорпорация» работала в убыток и находилась в процессе ликвидации. Эксперты называют неоднозначным тот факт, что кредитором предприятия выступает государственный орган, который может являться его контролирующим лицом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основанием для иска о банкротстве стал долг в сумме 16,4 млн руб.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Основанием для иска о банкротстве стал долг в сумме 16,4 млн руб.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом подведомственное министерству имущества региона государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челябинской области». В отношении компании будет открыто конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании предприятия банкротом в суд в июле этого года направило министерство имущества Челябинской области. В том же месяце оно было принято к производству. Истец попросил включить в состав третьей очереди реестра кредиторов требования в размере 16,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Продовольственная корпорация» было основано правительством Челябинской области в региональном центре в декабре 2002 года. Деятельность предприятия была связана с производством картофеля, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. С апреля прошлого года организация находилась в стадии ликвидации. Уставный капитал компании составляет 60 млн руб. В 2014–2018 годах организация поставляла по контрактам продукты питания в школы, детские сады, больницы, социальные и исправительные учреждения Челябинска и Копейска. До начала ликвидации предприятия в апреле 2022 года его возглавляла Елена Филиппова. Как минимум с 2018 года организация являлась убыточной. В 2021 году размер чистого убытка составил более 31 млн руб., в 2022-м — 180,2 млн руб. Выручка предприятия от продажи за 2022 год оценивалась в 1,43 млн руб.

Партнер юридического агентства «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает подачу министерством имущества заявления о банкротстве подшефной структуры вполне обоснованным.

«Особенностью унитарного предприятия является его имущественная обособленность, что отделяет и ответственность, пускай и подведомственного, юридического лица от государственного органа. Именно это обуславливает возможность и правомерность действий минимущества. Фактически оно действует как обычный кредитор, у которого имеется непогашенный должником долг»,— рассуждает Олег Пермяков.

Советник практики по банкротству адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин видит причину подачи заявления о признании предприятии банкротом в стремлении списать «безнадежные долги».

«Иного механизма просто нет, а вечно “висящие” долги создают проблемы уже для учредителя ГУП или МУП. В целом такие ситуации не редкость. Формально к субсидиарной ответственности по долгам предприятия могут привлечь правительство региона. Однако такой судебной практики нет»,— подчеркивает Дмитрий Палин.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов отмечает, что в рамках дела может стать непростым процесс установления контролирующих лиц должника.

«Ситуация нетривиальная. Министерство имущества Челябинской области обратилось с заявлением о признании предприятия банкротом как кредитор. В то же время минимущество, предположительно, может являться контролирующим лицом должника. Это как раз предстоит установить в рамках дела о банкротстве»,— комментирует Николай Попов.

По его словам, в рамках дела о банкротстве предприятия будет учитываться, насколько своевременно его контролирующие лица подали заявление о признании банкротом. «В частности, будет принято во внимание, был ли у руководителя предприятия план выхода из кризисной ситуации. Если он имелся, то его не смогут привлечь к субсидиарной ответственности.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов отмечает, что в случае возбуждения дела о банкротстве юридического лица процесс его ликвидации приостанавливается.

«Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности рассматриваются в порядке, установленном законодательством о банкротстве»,— уточняет Денис Созинов. Он уточняет, что в рамках дела о банкротстве будет играть роль тот факт, что унитарные предприятия не имеют имущества в собственности.

«Задолженность унитарного предприятия перед кредитором может быть погашена посредством его расчетных или иных счетов предприятия, а также за счет возможного поступления доходов за оказание платных услуг»,— отмечает Денис Созинов. Он добавляет, что контролирующими лицами должника в рассматриваемом случае могут выступать министерство имущества региона и саморегулирующая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”.

Управляющий партнер «Аверта групп» Алексей Шаров отмечает, что банкротство унитарных госпредприятий в судебной практике встречается довольно часто, а природа таких юрлиц «содержит определенную дихотомию».

«С одной стороны, в соответствии с действующим законодательством,— это коммерческие организации, которые априори нацелены на извлечение прибыли из своей деятельности. С другой стороны, цели создания таких организаций зачастую социальные. То есть создаются унитарные госпредприятия в заведомо неперспективной для коммерции сфере, в целях удовлетворения социального запроса на какую-либо услугу»,— считает Алексей Шаров. По его словам, в связи с этим многие унитарные предприятия изначально являются убыточными и их банкротство «становится вопросом времени».

Михаил Бычков