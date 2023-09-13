Губернатор Голубев предложил отменить уплату пени при гашении долга за капремонт

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести амнистию по капитальному ремонту для жителей региона, сообщает пресс-служба донского правительства. Вопрос по поводу собираемости средств на капитальный ремонт многоквартирных домов был поднят на расширенном заседании областного правительства 13 сентября.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По данным директора регионального фонда Дарьи Шереметьевой, 77 тыс. жителей области имеют задолженность по оплате капремонта.
«Нужно и здесь попробовать реализовать программу, которую мы проводим по оплате за водоснабжение. Если люди в течение определенного времени уплачивают основной долг, то пени с них брать не будут»,— цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Василия Голубева.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проработает данный механизм. Планируется определить сроки действия акции и проинформировать местное население о возможности амнистии за неуплату взносов на капремонт.
Подобный проект «Коммунальная амнистия», предусматривающий списание пени при оплате долгов за водоснабжение, реализуется с августа текущего года в Ростовской области на шахтерских территориях. За время действия акции 24 тыс. дончан выплатили долги на сумму 60 млн руб. Эксперимент в системе водоснабжения продолжится до 1 октября.
Отмечается, что в 2023 году в регионе планируется капитальный ремонт 2218 многоквартирных домов общей площадью 5215,7 тыс. кв. м. К концу года будут отремонтированы 490 систем электроснабжения, 547 систем газоснабжения, 388 систем отопления, 616 объектов водоснабжения, 419 крыш, 468 фасадов, 484 подвальных помещения, 518 фундаментов, 379 лифтов.