Губернатор Голубев предложил отменить уплату пени при гашении долга за капремонт

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести амнистию по капитальному ремонту для жителей региона, сообщает пресс-служба донского правительства. Вопрос по поводу собираемости средств на капитальный ремонт многоквартирных домов был поднят на расширенном заседании областного правительства 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным директора регионального фонда Дарьи Шереметьевой, 77 тыс. жителей области имеют задолженность по оплате капремонта.

«Нужно и здесь попробовать реализовать программу, которую мы проводим по оплате за водоснабжение. Если люди в течение определенного времени уплачивают основной долг, то пени с них брать не будут»,— цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Василия Голубева.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проработает данный механизм. Планируется определить сроки действия акции и проинформировать местное население о возможности амнистии за неуплату взносов на капремонт.

Подобный проект «Коммунальная амнистия», предусматривающий списание пени при оплате долгов за водоснабжение, реализуется с августа текущего года в Ростовской области на шахтерских территориях. За время действия акции 24 тыс. дончан выплатили долги на сумму 60 млн руб. Эксперимент в системе водоснабжения продолжится до 1 октября.

Отмечается, что в 2023 году в регионе планируется капитальный ремонт 2218 многоквартирных домов общей площадью 5215,7 тыс. кв. м. К концу года будут отремонтированы 490 систем электроснабжения, 547 систем газоснабжения, 388 систем отопления, 616 объектов водоснабжения, 419 крыш, 468 фасадов, 484 подвальных помещения, 518 фундаментов, 379 лифтов.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону