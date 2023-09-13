Мэрия Екатеринбурга подала в суд на Wildberries из-за самовольной стройки склада

Администрация Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд Свердловской области на онлайн-ритейлер Wildberries. Как указано в исковом заявлении, оно подано из-за того, что компания начала строить склад, не получив разрешение. Рассмотрение дела назначено на 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили порталу Е1 в пресс-службе городской администрации, факт начала строительства здания склада без разрешения региональный Госжилстройнадзор выявил в июле этого года. «Там добавили, что позже компания все-таки получила разрешение на возведение склада, поэтому сносить его не будут»,— сказано в сообщении. По данным издания, стройка ведется в районе улицы Перспективной.

О строительстве нового распределительного центра маркетплейса губернатор Евгений Куйвашев и глава компании Татьяна Бакальчук договорились в августе 2021 года. Площадь центра должна составить более 100 тыс. кв. м., а стоимость возведения оценивается в 8 млрд руб. Запустить первую очередь центра планировалось в 2022 или в 2023 году.

Полина Хабарова

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