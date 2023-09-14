В четверг, 14 сентября, состоится прощание с уральской журналисткой Ольгой Саблуковой. Она сотрудничала с тюменскими изданиями «Тюменский курьер», «Квартирный вопрос», порталом 72.ру, интернет-изданием «NewsRoom.ru». Как сообщает издание 72.ру, журналистка погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Ей было 50 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Ольга Саблукова

Фото: редакция NewsProm.ru Журналист Ольга Саблукова

Фото: редакция NewsProm.ru

Ольга Саблукова родилась и выросла в Тюмени. Окончила институт филологии и журналистики Тюменского государственного университета. Она была одной из первых журналистов, которые начали работать в издании Рафаэля Гольдберга «Тюменский курьер», вышедшем впервые в 1993 году. По словам господина Гольдберга, Ольга Саблукова была жизнерадостным человеком.

«То, что случилось, это невероятно. Помню, как я отучил Олю курить и как потом она и ее муж были довольны этим. Ольгу все очень любили, и она любила всех. Я помню, что она каждому близкому человеку при встрече говорила: “Я тебя люблю”. В редакции журналисты учились друг у друга, потому что у многих не было журналистской подготовки. У нас было весело. Мы с Олей всегда виделись на день рождения газеты и просто в городе. На ее лице всегда была улыбка»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Гольдберг.

В 2011 году Ольга Саблукова работала редактором приложения «Бизнес-квадраты» в тюменском издании «Квартирный вопрос». Затем — редактором городского портала 72.ру. О работе с ней в этот период пишет на своей странице во «ВКонтакте» Ксения Морозова.

«Ольгу мы все просто обожали, настолько веселой, доброй и позитивной она была. Каждое ее появление в нашем кабинете превращалось в мини-стендап. Оля всегда меня защищала от неадекватных рекламодателей и вышестоящего начальства. Делилась лайфхаками, лепила из меня специалиста высокого уровня. Светлая память тебе, мой дорогой учитель и друг»,— говорится в посте госпожи Морозовой.

В 2015–2016 годах Ольга Саблукова работала главным редактором в интернет-издании «NewsRoom.ru». «Оля была одним из лучших журналистов, которых я когда-либо знал. Она была настоящим профессионалом своего дела в хорошем смысле этого слова. Пытливой, интересующейся, целеустремленной, настойчивой. Постоянно бралась за новые вызовы. Помню, однажды у нас был пресс-тур в Таллин, а Оля опоздала на самолет. Она узнала, что есть шанс нас догнать. И на перекладных через Москву и Хельсинки она добралась до Таллина, чтобы быть вместе с нами на пресс-туре»,— вспоминает в разговоре с «Ъ-Урал» учредитель издания Сергей Пересторонин. Он добавил, что после того как Ольга Саблукова ушла из «NewsRoom.ru», они продолжали поддерживать дружеские отношения.

По словам господина Пересторонина, последние несколько лет Ольга Саблукова ездила по разным городам, искала, как можно реализовать себя. Ее публикации в социальных сетях свидетельствуют, что с лета 2022 года Ольга жила в грузинском городе Батуми.

Сейчас друзья и знакомые Ольги пытаются выяснить подробности произошедшего. Как сообщает портал 72.ру, 12 сентября женщина выпала из окна многоэтажного дома на улице Николая Федорова в Тюмени.

Прощание с Ольгой Саблуковой пройдет 14 сентября в деревне Патрушева (Тюменская область) в траурном зале №2.

Анастасия Таначева