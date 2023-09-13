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Коммерсантъ FM
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«Личный счет»

Дарья Надина — об инвестконсультировании

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, как распознать перспективные ценные бумаги на рынке и определить подходящую стратегию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

График индекса Мосбиржи в последние пару лет похож на траекторию русских горок. И очевидно, что одним рынок принес разочарование, а другим — прибыль. Сейчас он демонстрирует рост и внушает оптимизм. По сравнению с 2022 годом индекс уже прибавил более 45% и в сентябре снова достиг локального максимума.

Однако потенциал роста есть — до верхних значений октября 2021-го, например, мы пока не добрались. У ряда бумаг первого эшелона еще есть значительный потенциал роста, говорят аналитики. Кроме того, появился дисбаланс, выраженный в сильном росте оборотов третьего эшелона, бумаги которого регулярно обходят второй.

Разобраться в происходящем, получить желаемую доходность и сберечь активы — задача непростая. Для инвестора один из способов почувствовать себя увереннее на рынке — обратиться к инвестконсультанту. Он соберет для вас портфель и будет помогать им управлять. Так, например, работает сервис Advisory от ВТБ, говорит инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин:

«Мы предлагаем две стратегии управления: стратегическая и более активная — спекулятивная. Очень важно при принятии решений руководствоваться заранее обозначенными целями. Консультанты как раз помогают адаптировать стратегию под них и учитывают при составлении портфеля все задачи клиента.

Задача же консультанта заключается в формировании портфеля, отслеживании динамики активов, предложении в случае необходимости возможных вариантов ребалансировки. Консультант подскажет, как сформировать портфель. Но важно понимать, что финальное решение все равно принимает клиент. Сделать это удобно — у брокера "ВТБ Мои Инвестиции" для подтверждения сделки достаточно нажать на предложенную рекомендацию в личном кабинете».

Кроме того, консультант поможет сэкономить время, ведь будет сам присылать вам рекомендации. Если возникнут вопросы, их можно задать напрямую эксперту. А при необходимости финансовые аналитики подготовят подробный отчет по любой бумаге. Открыть счет в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» можно в несколько кликов через портал госуслуг. Это займет всего пять минут.

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