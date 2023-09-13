Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа сообщила, что торги на срочном рынке приостановлены с 9:30 из-за сбоя. О времени возобновления торгов биржа пообещала сообщить отдельно.

На срочном рынке торгуются деривативы: фьючерсы и опционы.

Пресс-служба Мосбиржи пояснила «Ъ», что причина остановки в сбое работы торгово-клиринговой системы. «Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно»,— сообщила Мосбирже.

В 2022 году на фоне санкций Мосбиржа с 25 февраля приостановила проведение утренних торгов на срочном рынке, аналогичные ограничения ввели на валютном с 28 февраля. Их возобновили в сентябре.

Лаура Кеффер