Полис доступности

Кировский застройщик «Железно» презентовал участникам пермского рынка недвижимости проект жилого комплекса «Камаполис» на территории бывшего мясокомбината на ул. Дзержинского (район Заимки). Представители компании остановились на концепции застройки площадки, общественных пространствах комплекса, обнародовали цены на квартиры в новом районе. У приглашенных риелторов, общественников и неравнодушных горожан возникло много вопросов о технологиях строительства, обеспечении инфраструктурой и решении транспортных проблем территории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа компаний «Железно» Фото: группа компаний «Железно»

На презентацию ЖК «Камаполис» застройщик «Железно» пригласил представителей власти, риелторов, застройщиков, общественных активистов и других. Как подчеркнул в выступлении гендиректор «Железно» Юрий Захаров, над проектом своего первого пермского комплекса компания работала 2,5 года. Гос­подин Захаров отметил, что территория бывшего мясокомбината находится близко к центру города. «Это одна из немногих локаций, которая позволяет жителям иметь доступ к реке. К сожалению, Пермь сильно отрезана от реки промышленными предприятиями. Это один из первых проектов, который позволит горожанам вернуться к реке»,— заметил гендиректор «Железно». Задачей компании является возвести плотный среднеэтажный микрорайон с высотными акцентами.

В конце 2022 года кировский девелопер заключил с властями Прикамья соглашение о комплексном развитии территории бывшего мясокомбината площадью 13,8 га. Там компания построит 135 тыс. кв. м жилья, 19,2 тыс. кв. м коммерческих помещений и детский сад. Комплекс будет строиться в пять очередей до 2032 года, завершить возведение первой должны в 2025 году. Тогда же застройщик сдаст детский сад на 320 мест.

По словам гендиректора «Железно», «Камаполис» станет маленьким городом в городе с необходимой инфраструктурой. Дворы без машин будут иметь общественные пространства для жителей, выполненные в концепции «дача в городе». На придомовых территориях девелопер обустроит «максимальное озеленение», высадив крупноформатные деревья. В микрорайоне появится сквер Пермского периода, его концептуальное решение еще предстоит согласовать властям. «Мы будем просить, чтоб сюда переехала часть музея. Здесь будут территории для разнообразного досуга детей, подростков и взрослых. Это будет один из главных общественных центров нового микрорайона. Любой житель Перми сможет побывать здесь»,— заверил Юрий Захаров. Символом «Камаполиса» стала фигура мамонта, изображенная в пиксельной графике: мамонт — один из главных экс­понатов музея пермских древнос­тей. В сквере разместят арт-объект «Мамонт» из камней.

12 сентября в «Железно» стартовали продажи квартир в «Камаполисе». Согласно показателям, представленным директором по продажам компании Александром Тернющенко, стоимость жилья в «Камаполисе» на этом этапе строительства составляет 113–143 тыс. руб. за 1 кв. м — в зависимости от формата и площади квартиры. Отметим, по более ранним данным агентства Research&Decisions, в июне средняя стоимость первичного жилья в регионе составляла 116,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

У приглашенных на презентацию оказалось много вопросов. Риелторы интересовались форматом взаимодействия с девелопером, субсидированными ставками на покупку квартир и прочим. Задали вопрос о применяемых в строительстве технологиях и шумоизоляции. В «Железно» отвечали, что преобладающая среднеэтажная застройка будет представлять собой кирпичные дома высотой до 10 этажей. Несколько высоток в 17 этажей возведут в монолите. Шумоизоляция между квартирами будет достигаться трехслойными перегородками. Дополнительно шумоизоляцию сделают под стяжками из специального материала толщиной до 1 см.

Экоактивист, руководитель проекта в защиту малых рек «Слушай соловья» Надежда Баглей и жительница города Светлана Суханова поинтересовались, организует ли девелопер пешеходную и велосипедную дорожки, соединяющие «Камаполис» с набережной Камы. Как сообщили в компании, благоустроенный проход из ЖК к набережной будет, но когда он появится, пока «вопрос времени». Возможно, через год, а может, через два, три или пять лет.

Гость презентации, представившийся Матвеем, обратил внимание на «серьезную проблему» территории — два тоннеля, через которые надо проехать, чтобы попасть в микрорайон. Как будет решаться эта транспортная проблема? Директор «Железно-Пермь» Артем Елесин заверил, что дорожная ситуация со строительством микрорайона «накаляться не будет». При проектировании микрорайона и улично-дорожной сети компания моделировала транспортную схему территории и согласовывала ее с мэрией. Исполнительный директор «Железно-Пермь» Юрий Пермяков добавил, что реконструкция тоннеля уже ведется, плюс компания запланировала передать властям участок для расширения ул. Дзержинского. «Железно» сделает все необходимое для развития транспортной инфраструктуры, заявил господин Пермяков.

Директор АН «Твой Дом» Дмитрий Клементьев заметил, что сейчас в месте строительства нет ничего необходимого для жизни — школ, магазинов, сервисов и прочего. Дмитрия Клементьева также интересовало наличие парковок в комплексе. По словам гендиректора «Железно», к моменту сдачи первых домов коммерческие помещения в них «заселят» резиденты, которые и обеспечат жителей различными сервисами. В каждом квартале комплекса обустроят наземные и подземные парковки. Кроме того, на соседнем с «Камаполисом» участке власти планируют разместить школу. «Железно» изъявила желание заняться ее проектированием и строительством, добавил Юрий Захаров.

Евгения Ахмедова