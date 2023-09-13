Импортозамещение дало сбой на парковке

Система оплаты в зоне платной парковки восстановлена, но в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре пока не дают гарантии бесперебойной работы этого и других городских сервисов. Тем временем Городской центр платной парковки внедряет новые виды информирования о сбоях — с помощью цвета аватар в сетевых аккаунтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Зона платной парковки работает в штатном режиме, сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) во вторник. По словам директора учреждения Михаила Курдяева, в понедельник система платных парковок начала работать в тестовом режиме после продолжительных сбоев, зафиксированных с 7 сентября (информация о технических неполадках появилась на информационных ресурсах ГЦУП 6 сентября). «Часть системы оплаты у нас работала, и можно было оплатить парковку с помощью паркоматов, СМС, приложений, сторонних сервисов, но штрафы не выписывались и администрирование зоны платной парковки не производилось в течение всего дня»,— сказал глава учреждения в вечернем эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам господина Курдяева, в работе системы случаются кратковременные сбои, с которыми удается справляться в течение 10–15 минут. «Сейчас нами зафиксирован достаточно большой, длительный сбой, и он был заблаговременный и запланированный. В телеграм-канале, в группе "ВКонтакте", на сайте Центра управления парковками, в телеграм-каналах комитета по транспорту — мы везде размещали информацию о том, что есть сбои»,— сказал директор ГЦУП. Он также сообщил, что в ГЦУП ввели цветовую индикацию аватарки телеграм-канала и группы «ВКонтакте»: меняется цвет с зеленого на красный во время нарушений в работе платного парковочного пространства — для более оперативного информирования автомобилистов. «Увидели красный цвет — первое, что вы должны понять, что штрафование не производится, администрирования нет. А дальше мы заблаговременно всех проинформируем о том, что сбой прекратился и у вас есть время оплатить парковку — не 15 минут, а полчаса после уведомления пользователей о том, что сбой устранен — до того момента, как наши автомобили и камеры начнут ее администрировать»,— проинформировал горожан руководитель ГЦУПа. Ведущий транспортный инженер бюро OTS Lab Дмитрий Баранов назвал идею интересной, но затруднился сказать, насколько она будет эффективной, учитывая небольшую аудиторию пабликов учреждения. «Наверное, было бы хорошо такую информацию давать по телевидению и радио и, может быть, в метро»,— считает эксперт.

В свою очередь, директор СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» Андрей Максименко назвал причину нарушений в работе городских информационных сервисов: «Мы приступили к самому серьезному блоку по модернизации нашего центра обработки данных. Этот блок включает в себя импортозамещение наиболее уязвимых и наиболее важных узлов и программных, и аппаратных комплексов». При этом он признал, что плановую работу, которую продумывали заранее и хотели выполнить в определенные сроки, не удалось сделать в отведенное время. Перевод на российское ПО хотели осуществить в течение ночи и завершить за два-три часа до начала работы зоны платной парковки в восемь утра. «Оборудование, которое мы хотели заместить, закуплено, оно российское, оно сертифицированное. Но надо признать, что даже такое оборудование иногда работает после установки в сети не совсем так, как планировалось»,— пояснил господин Максименко. Он уточнил, что когда специалисты ИАЦ столкнулись с проблемами, то оперативно связались с производителями, а затем совместно с ними начали работы по перенастройке этого оборудования. «После устранения сбоя говорить о том, что буквально сейчас система будет работать как часы — сложно, но на текущий момент все подсистемы Единого городского парковочного пространства работают»,— сказал глава ИАЦ.

Он также признал, что сбой повлиял на работу многих городских систем, но упомянул лишь нестабильную работу портала обращений граждан «Наш Санкт-Петербург». Для восстановления стабильной работы всех сервисов потребуется несколько дней, уточнил господин Максименко.

Вячеслав Калашников