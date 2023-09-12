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В Липецке открыли памятник Невскому с цитатой из песни Shaman’a

В Липецке 12 сентября открыли памятник Александру Невскому, на постаменте которого размещена цитата из песни Ярослава Дронова (Shaman) «Встанем». На открытии монумента присутствовал губернатор Игорь Артамонов и представители властей города.

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Памятник Александру Невскому в Липецке

Памятник Александру Невскому в Липецке

Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова

Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова

Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова

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Памятник Александру Невскому в Липецке

Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова

Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова

Фото: телеграм-канал Игоря Артамонова

Ведущая церемонии, как сообщает местное издание gorod48.ru, сказала, что появление памятника напрямую связано со спецоперацией на Украине, и обратила внимание на строчки из песни, размещенные на постаменте: «Встанем Герои России останутся в наших сердцах до конца» (пунктуация текста на табличке сохранена).

На памятнике также присутствует цитата, приписываемая самому Александру Невскому: «Не в силе Бог, а в правде». В тексте «Повести о житии Александра Невского», изданной архимандритом Леонидом в 1882 году (первая редакция), князь адресовал эту фразу воинам дружины перед выходом из Новгорода на битву со шведами.

Создание и установку памятника профинансировали четыре предпринимателя: Николай Бобин, Валерий Сешенов, Александр Павлов и Станислав Каменецкий. Монумент изготавливался по частям в московской мастерской «Лит Арт» скульптора Ильи Коротченко. В этой же мастерской был изготовлен памятник служащим военной полиции, установленный в подмосковном парке «Патриот» в августе, а также несколько памятников погибшим в ходе военной операции.

Песня Shaman «Встанем» была выпущена 23 февраля 2022 года. 4 ноября вышла альтернативная версия трека, в записи которой приняли участие другие исполнители, в том числе Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков, Сергей Лазарев.

Полина Мотызлевская

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