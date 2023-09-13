Подрядчик не подстраховался

Суды двух инстанций отказались взыскать 37,6 млн руб. с Управления капитального строительства Башкирии в пользу ООО «Дортрансстрой». Иск касался строительства центра спортивной гимнастики в Уфе. По данным истца, стоимость возведения объекта после корректировки составила 521,5 млн руб., И подрядчик просил обязать заказчика увеличить ее на 37,6 млн руб. из-за роста стоимости работ и материалов. Суды первой и апелляционной инстанции заключили, что истец должен был предвидеть эти риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Крупный дорожный подрядчик «Дортрансстрой» не смог отменить решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего в удовлетворении иска к Управлению капитального строительства республики. Иск касался исполнения госконтракта по строительству центра спортивной гимнастики в Уфе. Первоначально, в декабре 2019 года, сумма госконтракта составляла 446,5 млн руб., впоследствии дополнительным соглашением стороны увеличили ее до 521,5 млн руб. По данным материалов портала госзакупок, контракт должен был быть исполнен до конца ноября 2021 года. Однако он все еще не завершен, стоимость выполненных подрядчиком работ составляет 516,3 млн руб., фактически оплаченных заказчиком — 518 млн руб.

Истец посчитал, что из-за роста цен на строительные материалы и стоимости услуг возведение объекта подорожало на 37,6 млн руб., и попытался взыскать эту сумму с заказчика. «Дортрансстрой» в качестве довода ссылался на постановление правительства РФ, утвержденное в августе 2021 года, позволявшее увеличивать сметную стоимость строительства. В конце февраля подрядчик направил заказчику претензию, в которой просил подтвердить применение положений документа, однако стоимость контракта не была пересчитана.

После того как арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении исковых требований, компания направила жалобу на решение в вышестоящую инстанцию.

В апелляционной инстанции представитель «Дортрансстроя», в частности, указал, что ответчик согласился с необходимостью корректировки стоимости работ в ходе совещания в декабре 2021 года, из-за чего подрядчик, несмотря на резкое подорожание материалов, продолжил работы, не дождавшись подписания допсоглашения. Он также отмечал, что по условиям контракта не имел права приостановить работы и отказаться от их выполнения. К изменению стоимости строительства объекта, указывал представитель компании, привели неоднократно вносимые в проектную документацию изменения. Это увеличило сроки строительства, кроме того, произошел рост инфляции в третьем квартале 2021 года, который не был учтен УКСом при формировании начальной цены контракта. Оплата заказчиком работ, выполненных в период с 2019 по 2022 год по ценам 2019 года, приводит к неосновательному обогащению последнего за счет подрядчика, добросовестно исполнившего взятые на себя обязательства, отмечал апеллянт.

Отказывая в удовлетворении иска, суды указали, что при увеличении стоимости работ подрядчик должен был приостановить исполнение контракта и сообщить об этом заказчику. Истец же самостоятельно, на свой риск, продолжил работы. Суды также отметили, что дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ на спорную сумму сторонами не заключалось, взыскиваемую сумму истец определил самостоятельно, она не проверялась госэкспертизой. Доказательств договоренности о выделении ответчику дополнительных бюджетных средств на строительство объекта не было представлено. Кроме этого, стороны подписали документы, подтверждающие завершение работ.

Бенефициар «Дортрансстроя» Марат Латыпов вчера был недоступен для комментариев.

Изменить принятое судами решение в кассации, скорее всего, не удастся, полагает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. «Удорожание и как следствие повышения конечной стоимости исполнения контракта могло быть согласовано, но стороны должны были оформить и подписать допсоглашение. Но этого не было сделано, несмотря на то, что переговоры об этом были зафиксированы протоколом и УКС не выражало своего несогласия»,— отметил эксперт.

С этим отчасти согласен партнер юридической фирмы Ru.Courts Алексей Агеев: «Стороны на совместном совещании договорились об увеличении стоимости работ, но заказчик по неясным причинам формальное соглашение об увеличении стоимости не подписал. При этом изменение сметной стоимости было согласовано Главгосэкспертизой. Поэтому, если кассационный суд задастся вопросом, кто отвечает за отсутствие совокупности условий постановления правительства для изменения цены контракта, возможно, акты нижестоящих судов будут пересмотрены. Но вероятность этого невелика».

Наталья Балыкова