Из нового очага сибирской язвы под Воронежем госпитализировали девятого человека

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали «Ъ-Черноземье» о девятом госпитализированном из Богучарского района, где 7 сентября был обнаружен новый очаг сибирской язвы. Ранее в больницу попали восемь местных жителей, у которых заболевание подтвердилось лабораторно. Диагноз девятого госпитализированного уточняют.

«Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района»,— отметили в департаменте. Последний попал в больницу в конце августа после контакта с зараженным животным. Тогда зараженное мясо нашли в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа, из-за чего в городе ввели карантин. Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Карантин сняли 1 сентября.

После выявления второго очага на молочной ферме на прошлой неделе ограничительные мероприятия ввели в Богучарском районе и части Кантемировского. Чиновники не исключают, что причиной распространения заболевания мог стать привезенный из другого района скот без бирок.

Владимир Зоркий

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