Генпрокуратура изъяла недвижимость бывшего АО «39 Арсенал»

Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 15 объектов недвижимости и земельного участка, ранее входивших в состав комплекса оборонного АО «39 Арсенал». Их в 2021 году приобрел пермский девелопер Александр Равцов. По мнению истца, сделки были незаконными, поскольку новые владельцы имущества должны сохранить его пригодным для выполнения гособоронзаказа. Господин Равцов якобы планировал застроить территорию завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ответчики с требованиями не согласились, и считают, что прокуратура вообще неправомочна заявлять такой иск. Более того, ранее государство отказалось от права преимущественного выкупа имущества предприятия.

Завод не работает несколько лет, а АО «39 Арсенал» уже ликвидировано после окончания процедуры банкротства. Удовлетворяя требование надзорного органа, суд взыскал еще по 95 млн руб. с Ольги Вяловой, Расима Кургунаева и Марины Загородской.