Выхлоп на 100 миллионов

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск от ООО «Новгородский тракторный завод» с требованием запретить челябинскому предприятию «ДСТ-Урал» использовать ноу-хау, позволяющее превращать тракторный выхлоп в раствор нитратных удобрений. Также истец требует изъять из гражданского оборота и уничтожить технику 13 моделей, которую изготавливает ДСТ, и взыскать компенсацию в 100 млн руб. Директор НТЗ сообщил, что организация «не имеет к иску никакого отношения». Суд оставил заявление без движения до 11 октября. Эксперты отмечают, что иск не выглядит ориентированным на процессуальный успех и больше похож на провокацию или «элемент шантажа».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец требует от ответчика изъять из оборота технику 13 моделей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Истец требует от ответчика изъять из оборота технику 13 моделей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Новгородский тракторный завод» (НТЗ, Великий Новгород) потребовало от челябинского производителя бульдозеров и тракторов ООО «ДСТ-Урал» прекратить использование ноу-хау — «Специальная система, способная превращать тракторный выхлоп в раствор нитратных удобрений» — с выплатой компенсации в размере 100 млн руб. Соответствующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области на прошлой неделе. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, НТЗ просит суд обязать челябинский завод прекратить использование ноу-хау, «заключающееся в предложении о продаже, продаже и хранении с этой целью» 13 моделей изготавливаемой продукции. Речь идет о тракторах FT80 и П430, трубоукладчиках ТГ12.35, ТГ20.45, ТГ35.80, бульдозерах D9, D12, D15, D20, D30, D12 «дорожное строительство», D12 «пожаротушение», D12 «для полигонов ТБО». Помимо того, истец требует изъять из гражданского оборота и уничтожить эту технику производства «ДСТ-Урал» и взыскать с него 100 млн руб.

Арбитражный суд региона оставил заявление без движения до 11 октября. Заявителю предложено до этого дня представить доказательства направления копии искового заявления и прилагаемых к нему документов ответчику, подтверждающий оплату госпошлины документ или ходатайство об отсрочке, доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Директор ООО «НТЗ» Михаил Борисов сообщил в разговоре с «Ъ-Южный Урал», что не имеет к иску никакого отношения. «Фирма находится на простое. Вряд ли кто-то что-то подавал. Может быть, это какие-то аферисты. В общем, мы к этому не имеем никакого отношения»,— сообщил Михаил Борисов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новгородский тракторный завод» было зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Адресом регистрации является квартира в многоквартирном доме. Среднесписочная численность работников — один человек. Директором и владельцем 100% уставного капитала является Михаил Борисов. Имеются сведения о подаче в июне 2021 года заявления о ликвидации юридического лица, но на сегодня статус компании — действующая. Последние финансовые результаты представлены за 2020 год: выручка — 24 тыс. руб., чистая прибыль — 4 тыс.

В ООО «ДСТ-Урал» на момент подготовки материала на запрос «Ъ-Южный Урал» не ответили.

Предприятие занимается производством промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков, сельскохозяйственной и специальной техники. На официальном сайте «ДСТ-Урал» сообщается, что на заводе, занимающем 52 тыс. кв.м производственных площадей, изготавливается до 500 единиц техники в год. На предприятии имеется собственный конструкторский отдел. Штат завода составляет около 900 человек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем 100% уставного капитала и директором «ДСТ-Урал» является Евгений Горелый. Отчет о финансовых результатах за 2021–2022 годы отсутствует. В 2020-м выручка завода составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 318,5 млн.

Руководитель юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин отмечает, что за нарушение ноу-хау не предусмотрено взыскание компенсации, можно взыскать только убытки. Что касается изъятия и уничтожения товара, то Гражданский кодекс предусматривает такую форму защиты исключительных прав правообладателя. «Да, интересный иск подан в арбитражный суд региона. Я бы не рекомендовал “ДСТ-Урал” халатно относиться к этому заявлению по той простой причине, что ноу-хау — один из самых коварных объектов интеллектуальной собственности. Его невозможно нигде изучить и прочитать, и потому уже только в суде можно узнать, что ты стал нарушителем»,— отмечает юрист. По мнению Сергея Гаврюшкина, ноу-хау — это недооцененный объект интеллектуальной собственности в России, поэтому таких исков в судах не так много, в отличие от всего остального мира.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин считает, что исковое заявление не выглядит ориентированным на процессуальный успех. «К такой оценке подталкивает требование компенсации, в то время как за нарушение прав на ноу-хау можно требовать лишь возмещения убытков. Кроме того, суд указал на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора, на отсутствие уплаты пошлины, в связи с чем исковое заявление оставлено без движения. Поэтому это больше похоже на какую-то провокацию или элемент шантажа»,— говорит эксперт.

По словам Максима Лабзина, дела о нарушении права на ноу-хау чрезвычайно редки в судебной практике. «Есть ли у истца реальные шансы хотя бы на признание судом факта нарушения, зависит от целого ряда условий — неизвестность информации, ее коммерческая ценность, соблюдение истцом мер конфиденциальности, о соблюдении которых пока что ничего не известно. Примечательно, что истец заявляет о том, что использованием его ноу-хау является продажа и хранение ответчиком определенной строительной техники. Как эта конкретная техника соотносится с обладаемой истцом технологией превращать выхлопы в нитратные удобрения, пока совершенно непонятно»,— отмечает господин Лабзин.

Юлия Гарипова