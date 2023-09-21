Недальний Восток

Действующая с 2019 года программа «Дальневосточная ипотека» претерпевает изменения. Этой осенью лимит по таким кредитам увеличится с 6 млн до 9 млн руб., и воспользоваться ими смогут не только молодые семьи, как это было ранее, но и работники дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг рассказал, зачем понадобилось такое расширение программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дальневосточная ипотека взбодрила рынок жилой недвижимости Владивостока и других городов в этой части страны

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дальневосточная ипотека взбодрила рынок жилой недвижимости Владивостока и других городов в этой части страны

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние годы на Дальнем Востоке проделана большая работа в градостроительной и инвестиционной политике, в социальной сфере. Многочисленные меры господдержки направлены на достижение главной цели — повышение привлекательности дальневосточных городов для жизни, учебы и работы.

Закрепление квалифицированных специалистов и привлечение талантливой молодежи в Дальневосточный федеральный округ. Это стратегическая задача еще и потому, что на восточных рубежах Россию окружают государства, которые формируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые центры экономического притяжения.

Для наиболее полного раскрытия потенциала этого сотрудничества нужны люди, а людям нужны качественные условия для жизни. На Дальнем Востоке с нашим участием действует комплекс мер поддержки полного цикла, включая вовлечение неиспользуемых федеральных земель, мастер-планирование, механизм инфраструктурных облигаций, кредитование застройщиков и граждан, развитие арендного жилья, в том числе по новой программе доступной дальневосточной аренды.

В рамках этой программы «Дом.РФ» в регионах Дальнего Востока выкупает у застройщиков до 2043 года около 10 тыс. квартир в новостройках, которые затем по льготным ставкам сдаются в аренду специалистам, привлекающимся в эти субъекты РФ. Для этих целей правительство выделяет институту развития жилищного строительства около 87 млрд руб. Каждый регион сам определяет необходимое число квартир в арендном сегменте — так, самая большая заявка поступила от Амурской области (свыше 2 тыс.), далее следуют Хабаровский край, Сахалинская и Магаданская области (более чем по 1 тыс. квартир).

Что же касается покупки жилья, то здесь, безусловно, важнейшую роль в системе мер господдержки сегодня играет программа «Дальневосточная ипотека», запущенная в 2019-м и действующая до 2030 года. Она зарекомендовала себя как действенный механизм поддержки: за время ее работы уже 80 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе только с начала 2023 года — более 20 тыс. Особенно активно растет выдача по «Дальневосточной ипотеке» в сегменте индивидуального жилищного строительства, где за текущий год уже выдано 1,4 тыс. кредитов (для сравнения: за весь 2020 год — чуть более 700 кредитов).

Запуск «Дальневосточной ипотеки» позволил простимулировать спрос на новостройки, что отразилось и на объемах строящегося жилья. С 2020 года объем жилья в стадии строительства вырос более чем вдвое — с 2,1 млн до 4,9 млн кв. м. Мы видим, что обеспеченность жильем в регионах Дальнего Востока за такое короткое время выросла почти на 1,8 кв. м на человека (с 23,7 до 25,5 кв. м), десятки тысяч граждан на деле почувствовали улучшение в своей жизни и переехали в новое современное жилье.

Вместе с тем рост спроса на жилье наряду с удорожанием себестоимости строительства привел к тому, что с момента старта программы выросла и средняя стоимость жилья в новостройках. По данным Росстата, жилье подорожало в среднем на 60%, то есть на тот же лимит в 6 млн руб., установленный для кредитов по программе, можно было приобрести квартиру площадью на 38% меньше.

В результате если в 2020 году под такой лимит попадало 85% новостроек, то сейчас — только около 40%. Теперь для покупки квартиры желаемой площади, а семьи ориентируются на приобретение жилья площадью более 60 кв. м, гражданам приходится решать уравнение с тремя неизвестными: либо отказаться от покупки жилья и дольше копить, при этом не зная, что за жилье они смогут купить через год или два, либо покупать жилье меньшей площади, что неправильно с точки зрения мер, направленных на повышение рождаемости, либо — что совсем плохо — снижать размер первого взноса, брать на себя часто непосильные обязательства. Это значит, что в будущем брать на себя повышенные риски дефолта по кредиту.

Поэтому на Восточном экономическом форуме президент России предложил рассмотреть возможность увеличения максимального размера кредита по «Дальневосточной ипотеке» до 9 млн руб. для приобретения квартир площадью более 60 кв. м. Также он предложил распространить такую ипотеку на сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Мы ожидаем, что такие изменения в программе — повышение максимальной суммы кредита и расширение на всех сотрудников ОПК — увеличат ежегодную выдачу примерно на 10%. Ежегодно мерой поддержки смогут воспользоваться около 30 тыс. семей.

Жилье является базовой потребностью человека. Мы знаем, что одной из основных причин, по которым наши семьи откладывают рождение детей, является стесненность жилищных условий. Расширение условий программы позволит улучшить жилищные условия еще большему числу семей, а значит, удовлетворить базовую потребность человека в комфортном жилье, одновременно создавая для граждан, в том числе молодых семей, возможность приобрести квартиру большей площади.

Несомненно, в будущем это внесет вклад в улучшение демографической ситуации в регионе. Решение этой задачи входит в число долгосрочных приоритетов, сформулированных не только для Дальнего Востока, но и для всей страны.