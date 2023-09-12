В Свердловской области запустили ферму для выращивания технической конопли

В Белоярском районе Свердловской области в агротехнопарке «Уральский» запустили карбоновую ферму площадью 25 га для выращивания технической конопли. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. На ферме при помощи специального оборудования студенты, аспиранты и научные сотрудники Уральского аграрного университета (УрГАУ) разрабатывают технологии земледелия, направленные на сокращение выделения в атмосферу углерода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным правительства, на первой на Урале карбоновой ферме проводятся исследования по сокращению выделения углерода в атмосферу. Для этого высаживают техническую коноплю, которая поглощает углерод, а также применяются различные удобрения. Оборудование измеряет 56 показателей, на основании которых исследователи вносят корректировки.

Также на территории агротехнопарка на площади семи га появился экспериментальный сад, где высажены 30 сортов яблонь, 20 сортов груш, а также более 100 сортов ягодных культур. «Здесь применяются различные технологии для повышения урожайности этих культур в зоне северного земледелия»,— сказано в сообщении.

С агротехнопарком ознакомились официальные представители 12 государств. Общая площадь агротехнопарка «Уральский» составляет более трех тыс. га. На площадке студенты УрГАУ высаживают различные фрукты, овощи, зерновые культуры, разводят пчел и животных.

Напомним, также в июне 2022 года ООО «Рустехкон» начало выращивать техническую коноплю в Белоярском районе. Компания планирует вложить в проект около 2,5 млрд руб. собственных средств, срок окупаемости составит около 10 лет.

Полина Хабарова

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