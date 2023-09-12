Путин предложил установить «День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября «Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией». В этот день год назад Владимир Путин подписал договоры о включении четырех регионов в состав России.

В пояснительной записке к проекту говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю. «Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей»,— указывается в документе.

Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам референдумов. Украина, а также ряд западных стран не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.