Рекордный объем жилья введен в Новосибирской области с начала 2023 года

В Новосибирской области введен рекордный объем жилья за последние несколько лет - всего с января по август 2023 года построено более 2 млн кв. м, сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков. Это на 34% больше прошлогодних показателей.

«Предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2 450 кв. м. У нас в заделе — более 4, 5 млн кв. м жилья. Кроме того, выдано 193 разрешения на строительство жилых домов общей площадью помещений порядка 1 млн кв. м»,– прокомментировал Алексей Колмаков.

В общем объеме введенного жилья 69% – это многоквартирные дома, 31% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. В регионе также ведется строительство 65 социальных объектов, которые будут введены в 2023 году. Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов: строительство Федерального детского реабилитационного центра, Кампуса НГУ, СКИФа.

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Лолита Белова