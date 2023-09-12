Век «Благополучия» не видать

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. Он и его компаньон Виталий Павлов, по версии следствия, сняв офисы в столице, привлекли под видом инвестирования в криптовалюту десятки миллионов рублей частных лиц, после чего похитили собранные деньги. Клиентов привлекали под обещания выплатами дивидендов в размере 12% ежемесячно, взнос одного инвестора достигал 12–15 млн руб.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Виталия Соколовского расследует следственное управление УВД по Юго-Западному округу Москвы. Один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из материалов дела, уроженец Донецка Соколовский в нескольких офисах, расположенных на Пятницкой и Хорошевской улицах, а также Пресненской набережной, заключил договоры займа с частными инвесторами. Соглашения заключались на протяжении 2021–2022 годов от имени инвестфонда «Благополучие». Однако ни один из договоров, фигурирующий в материалах дела, в итоге не был исполнен. Как считает следствие, переданные фигуранту деньги были похищены им и его сообщниками.

Господин Соколовский был задержан оперативниками, после чего Гагаринский райсуд столицы отправил его в следственный изолятор, а Мосгорсуд недавно подтвердил законность ареста.

Также, по данным “Ъ”, в рамках расследования еще с 10 марта этого года в розыске находится еще один руководитель инвестфонда «Благополучие» Виталий Павлов. Ему заочно предъявлено обвинение по той же статье о мошенничестве.

Стоит отметить, что в УВД по ЮЗАО материалы расследования деятельности финансовой пирамиды были переданы лишь несколько недель назад. До этого делом занимались полицейские следователи из УВД по Центральному округу Москвы, однако после многочисленных жалоб потерпевших, недовольных ходом расследования, его материалы были направлены в другую следственную часть.

Как следует из материалов уголовного дела, механизм хищения был неоригинален. О существовании «Благополучия» граждане узнавали из рекламы в интернете или от знакомых, которые ранее уже вложили в него свои деньги. От большинства других подобных компаний эта пирамида отличалась тем, что завлекала потенциальных клиентов обещаниями ее руководителей больших процентов от модной сейчас торговли криптовалютой. Ставку на рекламирование этого вида деятельности фигуранты, видимо, сделали исходя из предположения, что большинство потенциальных вкладчиков мало разбирались в специфике сделок с цифровыми деньгами. В ходе расследования подтвердилось, что махинаторы не ошибались.

Обвиняемые, лично встречаясь с клиентами, следует из материалов дела, и рассказывая им о перспективах деятельности ООО «ИФ Благополучие», активно использовали неизвестную жертвам терминологию. Суть же деятельности фонда, по рассказам его руководителей, сводилась к тому, что аналитики «Благополучия» за счет разниц в курсе различных криптовалют, приобретенных на деньги инвесторов, определят, в какое именно время сделки обеспечат сверхприбыль. Вкладчикам обещали 12% в месяц от вложенных средств. Для убедительности потенциальным инвесторам демонстрировали видеоролики, фотографии, на которых было изображено дорогостоящее имущество, якобы приобретенное другими вкладчиками.

Поверившие в «Благополучие» граждане, по материалам дела, вносили суммы от 4,5 млн до 15 млн руб., причем эти деньги зачастую брали из отложенных на покупку квартир, автомобилей, лечение и т. п. Нужно отметить, что некоторым инвесторам первое время платили обещанные проценты, однако делалось это, считает следствие, как и в любой другой пирамиде, за счет средств новых вкладчиков.

Также для рекламы и увеличения взносов от уже имеющихся вкладчиков инфестфонд проводил закрытые мероприятия «для своих», на которых разыгрывались подарки и денежные призы. Так, одно из них проходило, в частности, в элитной усадьбе «Тайны Рублева» на Рублево-Успенском шоссе. Также руководители инвестфонда рассказывали клиентам, что специально для них в скором времени будет запущена биржа Intelex для самостоятельной торговли криптоактивами, а также новая программа «Мечта за 50%», которая поможет им приобретать квартиры, дома и земельные участки за половину стоимости. При этом для открытия личного кабинета на платформе Intelex требовался взнос около $1 тыс.

Помимо Москвы, инвестфонд несколько лет вел деятельность в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, где были открыты филиалы «Благополучия».

На данный момент потерпевшими по делу признаны лишь около трех десятков человек, но их число по ходу расследования, скорее всего, существенно возрастет, а возможный ущерб от деятельности инфестфонда может превысить сотни миллионов рублей.

Владислав Трифонов