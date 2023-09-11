Главные новости за 11 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае итоговая активность избирателей на муниципальных выборах составила 46,29%. Как сообщает избирком Кубани, в выборах участвовали 527 тыс. избирателей.

Родители умершего в абинской больнице новорожденного обратились в Первомайский районный суд Краснодара с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 млн руб. в связи с нарушениями, допущенными при оказании медицинской помощи.

В Калининском районе на территории свиноводческого комплекса «Делимит» АО «Кубанский бекон» (структура «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева») выявили вирус африканской чумы свиней.

В Майкопе подвели итоги голосования на выборах депутатов городского совета. Больше всего набрала «Единая Россия» – 61,17%.

В Майкопе четверым иностранцам назначили от 9 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство пожилой пары фермеров и кражу.

Из Сочи в Абхазию запустили первый мультимодальный маршрут «Рица». Маршрут разработали для жителей Вологодской области.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на одном из участков в Крыму отменили итоги голосования из-за нарушений на муниципальных выборах.

Игорная зона на курорте «Красная Поляна» в Сочи увеличила посещаемость в два раза с 2020 года.

РЖД планируют в 2024 году продлить магистральную квантовую сеть до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram