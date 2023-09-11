Из Сочи в Абхазию запустили первый мультимодальный маршрут «Рица». Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Маршрут разработали для жителей Вологодской области по схеме: перелет от Череповца до Сочи, продолжение маршрута на туристическом поезде.

«Дни пассажиры проводят на экскурсиях, вечером возвращаются в вагоны, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха»,— говорится в сообщении.

На первый маршрут билеты были распроданы на 90%. Программа включает изучение достопримечательностей Сочи, Сухума, Гагры и Нового Афона.

Анастасия Донскова

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