В Майкопе иностранцев осудили до 19 лет строгого режима за убийство семьи фермеров

В Майкопе четверым иностранцам назначили от 9 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство пожилой пары фермеров и кражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

В июле 2021 года четверо граждан одного из государств Средней Азии приехали в поселок Подгорный под Майкопом на территорию фермерского хозяйства, где пожилая семейная пара иностранцев жила и выращивала овощи. Ранее трое из них работали у пенсионеров в качестве разнорабочих.

Приезжие для конспирации надели на лицо футболки и медицинские маски. Взломав запорное устройство, преступники проникли в помещение и, угрожая ножом, связали мужчине и женщине руки. После этого они много раз ударили пенсионеров в область груди и живота, от чего они потеряли сознание и впоследствии скончались на месте преступления. После убийства преступники похитили ценные вещи и деньги на общую сумму более 3,9 млн руб. и скрылись с места происшествия.

Однако их личность оперативно установили. В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Двоим из них суд назначил 19 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще двоих признали виновными в совершении разбойного нападения и назначили им 9 лет и 3 месяца и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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