Игорная зона «Красная Поляна» увеличила посещаемость в два раза с 2020 года

Игорная зона на курорте «Красная Поляна» в Сочи увеличила посещаемость в два раза с 2020 года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России («Аирис»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Курорт стал лидером по показателю в РФ. Три года назад посещаемость казино в Сочи составила 97,9 тыс. человек. За летний сезон текущего года игорную зону посетили более 207,8 тыс. человек.

На втором месте казино TigredeCristal в Приморье (89,1 тыс. гостей). На третьем — игорная зона «Янтарная» в Калининградской области (41,4 тыс. гостей). В целом по России посещаемость по итогам лета 2023 года выросла на 36% в сравнении с показателями 2020 года и составила 353,2 тыс. гостей.

Анастасия Донскова

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