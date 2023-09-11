РЖД планируют продлить магистральную квантовую сеть до Сочи

РЖД планируют в 2024 году продлить магистральную квантовую сеть до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на материалы, представленные на стенде РЖД на ВЭФ.

Всего карта проекта магистральной квантовой сети теперь включает 20 городов. Среди них также — Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Краснодар, Лихая, Ростов-на-Дону, Арзамас, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Казань, Ижевск, Самара, Уфа и Пермь.

В 2019 году правительство РФ утвердило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Такие технологии позволяют повысить надежность сетей связи в системах госуправления, а также при передаче информации, значимой для граждан и бизнеса.

В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение о строительстве обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. По документу, к концу 2024 года протяженность квантовых сетей превысит 7 тыс. км, а к 2030 году увеличится более чем вдвое, до 15 тыс. км.

Татьяна Ручкина

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